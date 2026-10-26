Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı, Garp cephesi komutanı İsmet İnönü’nün 48 yıl yaşadığı, bir zamanların bağ evi Pembe Köşk, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı dolayısıyla halka açıldı.

Mevhibe, İsmet, Ömer, Erdal ve Özden (Toker) İnönü.

Bir ay süreyle ziyaret edilebilecek olan Pembe Köşk’ün salonları, İnönü’nün kızı Özden Toker ve torunu Gülsün Bilgehan tarafından yeniden düzenlendi.

Atatürk’ün bilardo oynarken fotoğrafını yapay zeka çizdi.

İsmet İnönü’nün Atatürk ile birlikte bilardo oynadığı ve Paris’teki Caro Fabrikasında üretilen tarihi masa da özel salonda yerini aldı. Özden Toker babasının bilardo tutkusunu SÖZCÜ’ye anlattı.

Atatürk de kaybetmeye alışkın değildi, İsmet İnönü de...

“KABUL ETMEZDİ’’

Toker “Yenilen taraf bunu hiç kabul etmez, bir kez daha oynamak isterdi, rövanş yaparlardı” dedi. İlk oyunda yenilen ikinci oyuna daha iddialı başlarken Atatürk ve İnönü cephede olduğu gibi bilardo da yenilgiye alışkın değildi. Pembe Köşk salonunda bilardo massının üzerine İnönü’nün fotoğrafları ile ıstakalar da konuldu.

İsmet İnönü Pembe Köşk’te 48 yıl yaşadı. Kızı Özden Toker, Emin Özgönül’e anılarını anlattı.

Pembe Köşkte önceki gün İsmet İnönü’nün torunu Eren İnönü tarafından dünün ve bugünün fabrikaları konulu fotoğraf sergisi de açıldı. Devlet Planlama Teşkilatı eski Müsteşarı ünlü iktisat Profesörü Bilsay Kuruç da “Cumhuriyetin Sanayi Devrimi’’ konulu bir konferans verdi.

İsmet İnönü gençlik yıllarında İstanbul Beyoğlu’ndaki Lüksemburg kıraathanesinde bilardo oynamaya başladı ve yıllarca devam etti. Atatürk Pembe Köşk’e geldiğinde İnönü ile bilardo oynuyordu. O günlerde 7 yaşında olan Özden Toker de bu maçları kaçırmıyordu.