"Pembe Panter" çizgi filmindeki saksofon performansıyla tanınan Plas Johnson hayatını kaybetti.

94 yaşındaki usta ismin ölüm haberi, Louisiana'daki Donaldsonville Chief gazetesi tarafından duyuruldu.

Ölüm tarihi 15 Temmuz olarak belirtilirken, ölüm nedeni açıklanmadı.

FRANK SİNATRA VE B.B. KING İLE ÇALIŞTI

Louisiana doğumlu olan Johnson, müzik kariyeri boyunca aralarında Frank Sinatra ve B.B. King gibi isimlerin de olduğu birçok önemli sanatçıyla çalıştı.

Johnson, özellikle 1963 yılında besteci Henry Mancini ile birlikte kaydettiği "The Pink Panther Theme" ile tanındı.

Blake Edwards'ın yönettiği komedi filmi "Pembe Panter'in müzikleri arasında yer alan eser, üç Grammy Ödülü kazandı ve 37. Akademi Ödülleri'nde En İyi Özgün Müzik dalında Oscar adaylığı aldı.