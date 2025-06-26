Vatanım Sensin, Çukur, Aşk 101, Oğlum, Cam Tavanlar ve İnci Taneleri gibi popüler yapımlardaki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kubilay Aka, son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Oyuncu, meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının ilgi odağı hâline gelmiş durumda.

Aka’nın pembe saç tercihi, sosyal medyada büyük ilgi uyandırmış, cesur imajı bazı takipçileri tarafından beğenilirken, bazıları ise bu değişiklikten hoşlanmadıklarını dile getirdi.

Bu kısa süreli denemenin ardından eski saç rengine dönen oyuncu, dönüş anını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

YENİ BİR PROJE Mİ GELİYOR?

Paylaşımı büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, yeni haliyle de dikkatleri üzerine çekti. Bu değişiklik, hayranları arasında “Yeni bir proje mi geliyor?” sorusunu da gündeme taşıdı.

Öte yandan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan da pembe saçlı Aka’ya sosyal medya üzerinden yaptığı “Pamuk şekerim” yorumu ile destek vermiş, bu samimi etkileşim de gündem olmuştu.