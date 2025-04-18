Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK RAMS Park'ta karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında iptal edilen penaltı pozisyonu çok konuşuldu.
Maçın 42. dakikasında Gabriel Sara yerde kalırken hakem Mehmet Türkmen bu pozisyonda penaltı noktasını işaret etti. VAR'da pozisyonu inceleyen Markus Schmidt, Mehmet Türkmen'e izleme tavsiyesinde bulundu.
Mehmet Türkmen pozisyonu VAR'da izledikten sonra kararını değiştirdi ve penaltıyı iptal etti.
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