Courtois, penaltı atışları sırasında yaşanan bir olayda, topun iki kez dokunulduğunu iddia ederek hakeme bilgi verdiğini belirtti. Courtois, "Penaltılar biraz şans işidir, piyango gibi. Hakemler hata yapabilir ama VAR teknolojisi ile doğru karar verildiğini düşünüyorum" dedi.

Kaleci, maç sonunda ise takımın durumu ve eleştirilere ilişkin, "Real Madrid olarak her zaman eleştiri alıyoruz ve bu eleştirel duruş bazen haksızlık olarak algılanabiliyor. Ancak biz kendi yolumuza bakıyoruz ve önemli olan turu geçmekti" ifadelerini kullandı.

Lucas Vázquez ise maçın genel değerlendirmesinde Real Madrid'in üstün olduğunu söyledi ve takımın başarısını vurgulayarak, "Takım olarak bu zaferi hak ettik. Eleştirilere rağmen ligde, kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir konumdayız" diye konuştu. Vázquez, özellikle takım olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti.

Real Madrid'in bir sonraki rakibi Arsenal olacak. Courtois bu maç için, "Arsenal farklı bir takım, daha fazla topa sahip olmayı seven bir ekip" yorumunu yaptı.