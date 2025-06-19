

FIFA Dünya Kulüpler Kupası H Grubu ilk maçında Real Madrid ile Al Hilal karşı karşıya geldi. Mücadele ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

ARDA OYUNA GİRER GİRMEZ DİREĞE TAKILDI

İlk yarıda etkisiz bir oyun sergileyen Real Madrid'de milli oyuncumuz Arda Güler, ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. İkinci yarının başlama düdüğüyle rakip kaleye giden İspanyol ekibinde Vinicius Junior'un sol kanattan ortasında topa ilk kez değen Arda Güler'in şutu üst direkten döndü. Oyuna müthiş bir hareket getiren Arda Güler'in zaman zaman verdiği akıl dolu paslar da değerlendirilemedi.

Karşılaşmada 88. dakika oynanırken Mohammed Al Qahtani'nin ceza sahası içinde Victor Munoz'a yaptığı müdahale sonrası Video Yardımcı Hakem'den (VAR) hakeme izleme tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen hakem Facundo Tello penaltı kararı verdi. 90+2. dakikada penaltı için topun başına geçen Federico Valverde'nin vuruşunu kaleci Yassine Bounou kurtardı.

PENALTI KAÇINCA ÖFKE PATLAMASI YAŞANDI

Kaçan penaltı sonrası galibiyeti kaçıran Real Madrid'de taraftarlar öfkeliydi... Arda Güler, Modric ve Gonzalo gibi kaliteli ayaklar varken penaltıyı Valverde'nin kullanması öfke patlamasına neden oldu.

Xabi Alonso'nun Arda Güler'in poenaltı atmasına izin vermemesi ve Real Madrid'de Ancelotti geleneklerinin devam etmesi ağır tepkilere neden oldu.

İşte sosyal medyada Arda Güler ve penaltı pozisyonu için verilen tepkiler:

Valverde'nin Modric, Arda Güler ve Lucas Vasquez sahadayken penaltı atması kabul edilemez! Bunu kaçıracağını biliyordum.