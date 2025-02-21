Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen yeni bir operasyonda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, operasyonun başarıyla gerçekleştirildiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde etkisiz hâle getirilen 9 PKK’lı teröristin yanı sıra Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonu ile 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 12 oldu."