Orta Afrika’ya özgü bir amfibi türü olan tüylü kurbağa, tehlike anında kendi kemiklerini kırarak pençeye dönüştürme özelliğiyle bilim dünyasının dikkatini çekiyor. Marvel karakteri Wolverine'e benzerliği nedeniyle "Wolverine Kurbağası" olarak da adlandırılan türün, savunma mekanizması ve biyolojik yapısı üzerine yapılan araştırmalar çarpıcı veriler ortaya koyuyor.

KEMİKLERİNİ SİLAH OLARAK KULLANIYOR

Bilimsel araştırmalara göre, bu kurbağa türü tehdit edildiğinde ayak parmak kemiklerini kasıtlı olarak kırıyor. Deriyi delerek dışarı çıkan bu kemik yapılar, keskin pençeler işlevi görerek saldırgan üzerinde derin ve kanamalı yaralar açabiliyor. 1900'lerin başında fark edilen ancak 2000'li yıllarda detaylandırılan bu yapının, keratinden oluşan standart pençelerden farklı olarak tamamen kemik dokusundan meydana geldiği tespit edildi.

Bilim insanları, pençe mekanizmasının işleyişini şu bulgularla açıklıyor:

Kemik pençeler, parmak uçlarındaki dokulara sert kolajen bağlarla bağlı bir nodül içinde bekliyor.

Saldırı anında kurbağa, bu nodül bağlantısını kopararak kemiği deriden dışarı itiyor.

Pençelerin geri çekilmesi için aktif bir kas mekanizması gözlemlenmese de, uzmanlar amfibilerin güçlü rejenerasyon (yenilenme) yeteneği sayesinde dokuların iyileşerek pençeleri pasif bir şekilde içeri çektiğini öngörüyor.

TÜYLÜ GÖRÜNÜMÜNÜN NEDENİ

Türün bir diğer ayırt edici özelliği olan vücut yanlarındaki kıl benzeri yapılar, yalnızca erkek bireylerde görülüyor. Arka bacaklarda ve gövdede yoğunlaşan bu "tüylerin" aslında yoğun arter (atardamar) içeren deri uzantıları olduğu biliniyor. Bu yapıların, özellikle yumurta nöbeti sırasında su altında kalan erkek kurbağanın oksijen emilim yüzeyini artırarak daha uzun süre su altında kalmasını sağladığı düşünülüyor.

Trichobatrachus robustus, ana vatanı olan Orta Afrika'da; Kamerun, Kongo, Nijerya, Gabon, Angola ve Ekvator Ginesi sınırları içerisinde yaşıyor. Tür, genellikle ormanlık alanlardaki ve tarım arazilerindeki hızlı akan nehirleri yaşam alanı olarak seçiyor. Bölgedeki yerel avcıların, kurbağanın pençelerinden korunmak için mızrak ve pala gibi uzun menzilli araçlar kullandığı rapor ediliyor.