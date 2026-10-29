Sonbaharın son günleriyle birlikte düşen hava sıcaklıkları ve kapıya dayanan yağışlı hava dalgası, evlerde tanıdık bir sorunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle gece saatlerinde başlayıp gün boyu süren yağmurlar dış ortamdaki nemi tırmandırırken, sabah saatlerinde pencere camlarında beliren su damlacıkları çoğu zaman basit bir ıslaklık sanılarak silinip geçiliyor. Oysa uzmanlar, camlarda aralıksız tekrarlayan bu tablonun evin içinde sinsi bir nem ve küf sorununun ilk işareti olabileceği konusunda uyarıyor.

CAMLARDAKİ ISLAKLIĞIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Pencere camlarında oluşan su damlacıkları, fizikte 'yoğuşma' olarak adlandırılan doğal bir süreçten kaynaklanıyor. Dışarıdaki soğuk ve yağışlı hava pencere yüzeyini hızla soğuturken; evde nefes alıp vermekten yemek pişirmeye, duş almaktan çamaşır kurutmaya kadar pek çok faaliyetle biriken sıcak ve nemli hava soğuk cama çarptığında anında sıvı faza geçiyor.

Kısa süreli yoğuşmalar olağan kabul edilse de, cam kenarlarında sürekli su göllenmesi ve çevre yüzeylerin nemli kalması ciddi yapısal ve biyolojik tehditleri beraberinde getiriyor.

DSÖ VE EPA UYARIYOR: İDEAL NEM ORANI KAÇ OLMALI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), iç mekan hava kalitesine ilişkin yayımladıkları raporlarda aşırı nemin küf mantarları ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguluyor. Nemli ve küflü ortamlarda yaşayan bireylerde astım krizleri, alerjik reaksiyonlar ve kronik solunum problemleri belirgin biçimde artıyor.

EPA, iç ortam bağıl nem oranının ideal koşullarda yüzde 30 ile yüzde 50 arasında tutulmasını, kesinlikle yüzde 60 seviyesinin üzerine çıkarılmamasını tavsiye ediyor. Sürekli yüksek seyreden nem; soğuk duvar diplerinde, pencere pervazlarında ve gardırop arkalarında gözle görülmeyen küf kolonilerinin üremesine zemin hazırlıyor.

HER DAMLACIK AYNI ANLAMA GELMİYOR

Uzmanlar, camdaki suyun oluştuğu noktaya dikkat çekti:

Dış yüzeyde yoğuşma: Çift camın dışarıya bakan kısmında görülüyorsa, bu durum camın ısıyı içeride tuttuğunu ve yalıtımın başarılı olduğunu gösterir.

İki cam arasında buğulanma: Cam ünitesinin yalıtım dolgusunun bozulduğunu ve gaz kaçağı olduğunu işaret eder.

İç yüzeyde sürekli yoğuşma: Ev içindeki bağıl nemin çok yüksek olduğunu veya cam çevresinde ciddi bir soğuk köprü (yalıtım eksikliği) bulunduğunu doğrular.

PENCERE KENARINA TUZ TORBASI KOYUN

Havalandırmanın zorlaştığı soğuk ve yağışlı günlerde, yoğuşma suyunun pervazlara akıp ahşap veya duvarlarda küf yapmasını engellemek için evde hazırlanabilecek ekonomik ve doğal bir formül öne çıkıyor: Kaya tuzu torbası.

Doğal bir higroskopik (nem çekici) madde olan iri taneli kaya tuzu, pencere mikro-klimasındaki aşırı buharı sünger gibi hapsederek camdaki terlemeyi hafifletiyor ve süzülen suları pervaza zarar vermeden tutuyor.

Nasıl hazırlanır?

İnce sofra tuzu yerine nemle temas ettiğinde hızla erimeyen iri taneli kaya tuzu ya da deniz tuzu tercih edilir. Pamuklu eski bir çorabın veya hava geçiren bez bir kesenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kaya tuzu doldurularak ağzı bağlanır. Tuz zamanla nemi çektikçe tabanından su sızdırabileceği için, hazırlanan torba sığ bir plastik tabak veya cam kase üzerine oturtulur. Bu düzenek doğrudan pencere mermerine, camın en çok terleyen alt köşelerine yerleştirilir.

Tuz tamamen eridiğinde veya doygunluğa ulaştığında torba yenilenebilir ya da fırında/kalorifer peteği üzerinde kurutularak tekrar kullanılabilir.

YOĞUŞMAYA KARŞI TEMEL İPUÇLARI

Ev içi nem dengesini korumak için uzmanların önerdiği diğer temel adımlar ise şunlar:

- Pencereleri gün içinde en az 2-3 kez kısa süreli tam açarak cereyan yöntemiyle şok havalandırma yapmak.

- Yemek pişirirken ve banyo sonrasında aspiratör ve havalandırma fanlarını çalıştırmak.

- Çamaşırları kapalı ve hava almayan yaşam alanlarında kurutmamak.

- Mobilyalar ile dış cepheye bakan soğuk duvarlar arasında en az 5-10 cm hava sirkülasyon boşluğu bırakmak.

- Sorunun devam ettiği durumlarda pencerelere emici yoğuşma bantları çekmek veya ortam nem alma cihazlarından yararlanmak.