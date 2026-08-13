

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla mutfaklarda sıkça görülmeye başlayan meyve sinekleri, kısa sürede can sıkıcı bir soruna dönüşebiliyor. Özellikle meyve ve sebzelerin bulunduğu alanlarda ortaya çıkan bu küçük sineklerden kurtulmak için doğal yöntemler tercih ediliyor.

Evde uygulanabilecek en pratik yöntemlerden biri limon ve karanfil kullanmak. Bir limonu ikiye bölüp üzerine birkaç karanfil batırarak meyve kâsesinin yanına veya tezgâha bırakabilirsiniz. Bu iki malzemenin yoğun kokusunun sinekleri bulunduğu bölgeden uzaklaştırdığı belirtiliyor.

Mutfakta sineklerin giriş noktalarını azaltmak için pencere ve kapı kenarlarında nane bulundurmak da tercih edilen yöntemler arasında. Çöp kutusunun içerisine veya çevresine az miktarda tarçın serpmek ise hoş olmayan kokuların bastırılmasına yardımcı olabilir.

EVİ KOKUTAN DOĞAL KARIŞIM

Daha ferah bir ortam isteyenler ise suyun içerisine limon dilimleri, biberiye ve karanfil ekleyerek kısık ateşte kısa süreli bir kaynatma yapabilir. Ortaya çıkan koku mutfağın havasını tazelerken, yoğun aromaların sinekleri uzak tutmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor.

Ancak doğal yöntemlerin yanı sıra meyve sineklerinin kaynağını ortadan kaldırmak da önemli. Olgunlaşmış meyveleri bekletmemek, çöpleri düzenli çıkarmak ve tezgâhları temiz tutmak, sineklerin yeniden ortaya çıkmasını önlemede etkili olabilir.