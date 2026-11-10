Kış mevsiminde yaşam alanlarında enerji tasarrufu sağlamak ve ısınma maliyetlerini düşürmek amacıyla evdeki hava sızıntılarının tespiti önem kazanıyor.

Isı kayıplarının önemli bir bölümünün pencere çerçeveleri, kapı eşikleri ve fitil kenarlarındaki açıklıklardan kaynaklandığı bilinirken, bu kaçak noktalarını belirlemek için ev ortamında uygulanan 'kibrit testi' pratik bir yöntem olarak öne çıkıyor.

HAVA AKIMIYLA ALEV HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle iç mekandaki klima, aspiratör ve vantilatör gibi yapay hava akımı oluşturan tüm cihazlar kapatılıyor. Rüzgarlı kış günlerinde dış ortam ile iç mekan arasındaki basınç ve sıcaklık farkının artması, sızıntıların daha net görülmesine olanak tanıyor.

Test sırasında yakılan kibrit, pencere kanatlarının kasa ile birleştiği contalı hatlara, kilit karşılıklarına ve kapı altlarına 3 ila 5 santimetre mesafede, sabit bir hızla gezdiriliyor. Doğrudan yukarı doğru dik durması gereken alevin titremesi veya içeriye doğru yatması hava akımının varlığını işaret ederken; alevin aniden sönmesi o bölgede belirgin bir yalıtım boşluğu veya conta hasarı bulunduğunu gösteriyor.

Kibritin söndürülmesinin ardından yükselen ince dumanın hareket doğrultusu da hava girişinin yönünü belirlemede kullanılıyor.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ SIRALANDI

Açık alevle yapılan bu uygulamada yangın riskine karşı alevin perde, tül veya stor kumaşlara yaklaştırılmaması ve sönen çöplerin metal bir küllük ya da su dolu bir kapta toplanması gerektiği belirtildi.

Yapılan test sonucunda tespit edilen hava sızıntıları; deforme olmuş pencere fitillerinin yenilenmesi, kasa kenarlarındaki çatlakların mastik veya silikonla doldurulması ve kapı altlarına yalıtım profillerinin monte edilmesiyle giderilebiliyor.