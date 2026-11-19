Özellikle soğuk havalarda ortaya çıkan cam terlemesi, zamanla pencere kenarlarında rutubete ve küf oluşumuna neden olabiliyor. Bu soruna karşı uygulanan yöntemde tuzun havadaki nemi çekme özelliğinden yararlanılıyor. Ekonomik olması ve herhangi bir elektrikli cihaz gerektirmemesi, yöntemi dikkat çekici hâle getiriyor.

PENCERE KENARINA BİR KASE TUZ KOYMAK YETERLİ

Yöntemin uygulanması için küçük bir kâsenin içerisine birkaç avuç sofra tuzu veya kaya tuzu konuluyor. Ardından kâse, özellikle geceleri buğulanan pencerenin önüne yerleştirilerek sabaha kadar bekletiliyor.

Tuz, belirli nem koşullarında havadaki su buharını çekebilen bir madde olarak biliniyor. Bu özelliğinden yararlanılarak pencere çevresindeki nemin azaltılması amaçlanıyor.

Kâsedeki tuzun zamanla topaklanması veya ıslanması durumunda yenisiyle değiştirilmesi öneriliyor. Ancak sıradan tuzun nem çekme kapasitesi sınırlı olduğundan her evde aynı sonucu vermeyebiliyor.

CAMLAR NEDEN BUĞULANIYOR?

Pencerelerdeki buğulanma, evin içindeki sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesi sonucunda meydana geliyor. Havadaki su buharı soğuk yüzeyde yoğunlaşarak küçük damlacıklara dönüşüyor.

Bu durum özellikle gece boyunca kapalı kalan yatak odalarında, mutfaklarda ve banyolarda daha sık görülüyor. Camlarda biriken suyun uzun süre temizlenmemesi ise pencere çerçevelerinde küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

HER EVDE AYNI SONUCU VERMEYEBİLİR

Pencere kenarına tuz koymak, düşük maliyeti nedeniyle dikkat çeken yöntemlerden biri olsa da yoğun rutubet sorunlarında tek başına yeterli olmayabiliyor. Özellikle sıradan sofra tuzu, havadaki nemi ancak belirli koşullarda etkili biçimde çekebiliyor.

Bu nedenle camlarda biriken suyun düzenli olarak silinmesi, odaların havalandırılması ve evdeki nem seviyesinin kontrol altında tutulması önem taşıyor.

Pencere çevresinde sürekli ıslaklık, duvarlarda siyah lekeler veya kalıcı rutubet kokusu bulunması durumunda ise nemin kaynağının belirlenmesi gerekiyor.