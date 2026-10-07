Ekim ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ev örümcekleri eş arayışı nedeniyle kapalı alanlarda daha sık görülmeye başladı. Haşere kontrol uzmanları, sonbahar döneminde evlerde artan örümcek hareketliliğine karşı kimyasal içermeyen doğal korunma yöntemlerini açıkladı.

ÖRÜMCEKLEİRN HASSAS OLDUĞU KOKULAR VE BİTKİSEL YAĞLAR

Örümceklerin ayaklarıyla tat aldığını belirten uzmanlar; lavanta, okaliptüs, nane gibi uçucu yağlar ile narenciye kabuklarının doğal bir uzaklaştırıcı etki gösterdiğini ifade ediyor. Bu kokuların bulunduğu yüzeyler, örümceklerin bölgeye girişini engellemede önemli rol oynuyor. Tavsiye edilen yöntemler arasında, hazırlanan uçucu yağ karışımlarının süpürgelik, kapı eşi ve pencere kenarları gibi girintili alanlara püskürtülmesi yer alıyor.

PAMUK YÖNTEMİ İLE DAHA UZUN SÜRELİ KORUMA

Haşere kontrol platformu Sentinel Pest yetkilileri, püskürtme yöntemine kıyasla kokunun kalıcılığını artırmak için pamuk toplarının kullanılabileceğini bildirdi. Yöntemin uygulanışı ve dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekildedir:

Uygulama: Pamuk toplarına 4-5 damla nane ve 4-5 damla lavanta yağı damlatılarak küçük bir altlık üzerine yerleştirilir. Hazırlanan pamuklar pencere pervazları, kapı girişleri, çöp kutusu çevresi ve dolap içlerine konulur.

Yenileme Süresi: Koku etkisini yitirdikçe veya 2-3 günde bir pamukların değiştirilmesi ya da yağ ile tekrar nemlendirilmesi önerilir.

Evcil Hayvan ve Çocuk Uyarısı: Bazı uçucu yağlar yutulduğunda veya yoğun temas halinde evcil hayvanlar için zararlı olabileceğinden, hazırlanan pamukların çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği noktalara konulması gerekmektedir.

EV EKOSİSTEMİNDEKİ FAYDALARI

Öte yandan uzmanlar, örümceklerin ev ortamında tamamen yok edilmek yerine kontrollü sınırlandırılmasını tavsiye ediyor. Örümceklerin sinek, güve ve gümüş böceği gibi zararlı haşereleri avlayarak ev içi hijyene katkı sağladığı ve doğal bir denge oluşturduğu hatırlatılıyor.