Sokaktan geçen bir vatandaşın fark ettiği ve içeride hareketsiz duran bir insan figürüne benzettiği görüntü, görsel algının nasıl yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi. Gece saatlerinin yarattığı karanlık ortam ve camın arkasındaki nesnenin konumu, silüetin bir kişiye ait olduğu izlenimini oluşturdu.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından yapılan incelemede, pencere arkasındaki şeklin aslında bir pazar arabasından kaynaklandığı tespit edildi. Pazar arabasının camdan yansıyan ışık ve gölge oyunlarıyla birleşerek insan silüetine bürünmesi, çevredeki vatandaşları yanılttı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, benzer optik illüzyonlara karşı yaşadığı deneyimleri paylaştı