Kış aylarında evin sıcaklığını korumak için önerilen pratik yöntemlerden biri, pencere camlarına yalıtım filmi veya baloncuklu naylon uygulamak. Çerçeve kenarlarındaki boşluklar içinse kendinden yapışkanlı kauçuk fitiller kullanılıyor.

Sabah Yaşam'ın haberinde, çift camlı pencerelerde bile zamanla yıpranan fitillerin ve cam-çerçeve birleşimlerindeki boşlukların odaların ısınmasını zorlaştırabildiği belirtiliyor. Cam yüzeyine uygulanan kaplamalar ise cam ile oda arasında bir hava katmanı oluşturarak ısı kaybını azaltmaya yönelik bir çözüm olarak sunuluyor.

CAM VE ÇERÇEVEYE AYRI UYGULAMA

Haberde anlatılan uygulamada önce camın toz ve kirden arındırılması, ardından su spreyiyle hafifçe nemlendirilmesi gerekiyor. Cam ölçüsüne göre kesilen kaplama malzemesi yüzeye bastırılarak yerleştiriliyor.

Çerçeve kenarlarındaki boşluklar için kendinden yapışkanlı kauçuk fitiller öneriliyor. Kenar birleşimlerinde boşluk bırakılmaması ve yıpranmış pencere fitillerinin yalıtım öncesinde yenilenmesi gerektiği belirtiliyor.

Haberde, cam yüzeyindeki ısı transferinin azaltılmasıyla oda sıcaklığında ortalama 2 ila 4 derece artış sağlanabileceği ileri sürülüyor. Ancak bu rakamın dayandığı bir ölçüm veya araştırma bilgisi paylaşılmıyor.

NEM VE KÜFE KARŞI HAVALANDIRMA

Pencerelerdeki hava sızıntılarının kapatılması, içerideki doğal hava dolaşımını da azaltabiliyor. Nemin dışarı atılamaması, cam kenarlarında ve duvar köşelerinde yoğunlaşmaya, ardından küf oluşumuna zemin hazırlayabiliyor.

Bu nedenle haberde, yalıtım uygulamasının ardından evin her gün 5–10 dakika havalandırılması öneriliyor.