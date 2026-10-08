Özellikle eski ve tek camlı pencerelere sahip evlerde kullanılan yöntem, düşük maliyetli bir yalıtım çözümü olarak öne çıkıyor. Avustralya'da kiracılara yönelik hazırlanan enerji tasarrufu rehberlerinde de yer verilen uygulama sayesinde, camlardan kaynaklanan ısı kaybının bir miktar azaltılması amaçlanıyor.

CAMLARDA EK BİR YALITIM KATMANI OLUŞTURUYOR

Baloncuklu ambalaj naylonlarının içinde bulunan küçük hava kabarcıkları, cam yüzeyinde ek bir yalıtım katmanı oluşturuyor. Havanın ısıyı yavaş iletmesi sayesinde evin içindeki sıcaklığın dışarıya aktarılması bir ölçüde sınırlandırılabiliyor.

Avustralya'da özellikle kış aylarında kullanılan bu yöntem, pahalı pencere değişimlerine bütçe ayıramayan veya kirada oturduğu için kalıcı değişiklik yapamayan kişiler açısından geçici bir alternatif sunuyor.

Yöntemin en dikkat çekici özelliği ise uygulama için özel bir malzemeye ihtiyaç duyulmaması. Kullanılmayan ambalaj naylonları bile bu amaçla değerlendirilebiliyor.

CAMI ISLATIP NAYLONU ÜZERİNE YERLEŞTİRİYORLAR

Uygulama sırasında önce baloncuklu naylon, pencerenin ölçülerine uygun şekilde kesiliyor. Ardından cam yüzeyine hafifçe su püskürtülüyor ve naylonun kabarcıklı kısmı cama gelecek şekilde yerleştiriliyor.

Su sayesinde naylon bazı cam yüzeylerine yapıştırıcı kullanılmadan tutunabiliyor. Böylece ihtiyaç kalmadığında kolayca çıkarılabiliyor.

Ancak yöntemin bazı sınırlamaları bulunuyor. Naylon, pencereden dışarının net görülmesini engelleyebiliyor. Ayrıca cam ile naylon arasında nem birikmesi durumunda yoğuşma ve küf oluşma riski ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre bu uygulama, özellikle eski tek camlı pencerelerde ısı kaybını azaltmaya yardımcı olabilse de modern çift camlı pencerelerin sağladığı yalıtımın yerini tutmuyor.