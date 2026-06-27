Ülkede "Blanc de Meudon" adıyla bilinen kalsiyum karbonat bazlı tebeşir tozu, suyla karıştırılarak bir macun haline getiriliyor ve pencerelerin dış yüzeyine uygulanıyor. Camların üzerinde oluşturulan bu beyaz katman, güneş ışınlarını yansıtarak iç mekân sıcaklığının artmasını engellemeyi amaçlıyor.

Uzmanlar, bu yöntemin temel fizik kurallarına dayandığını ve beyaz yüzeylerin güneş ışığını emmek yerine geri yansıtma özelliğinden faydalanıldığını belirtiyor.

Yapılan uygulamalar, son yıllarda binaların çatılarını beyaza boyayarak ısı yalıtımı sağlayan "cool roofing" (serin çatı) sisteminin bireysel bir alternatifi olarak görülüyor.

ALÜMİNYUM FOLYO İLE CAMLARI BAŞTAN AŞAĞI KAPLAMAYA BAŞLADILAR

Tebeşir karışımının yanı sıra bazı bölgelerde vatandaşların daha pratik bir çözüm olan alüminyum folyoya yöneldiği gözlemlendi.

Pencerelerin dış kısımlarına gerilen alüminyum folyolar, doğrudan gelen güneş ışığının içeri girmesini keserek ev içi sıcaklık seviyesini düşürmede yardımcı bir katman oluşturuyor.