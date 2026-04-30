Pencere sistemlerinde yer alan bu mekanizma, aslında contaların sıkılığını ayarlamaya yarıyor. Mevsime göre değiştirilebilen bu ayar sayesinde pencerenin kapanma basıncı kontrol ediliyor. Yaz ayarında contalar daha dengeli bir şekilde ayarlanarak, hem hava akışı sağlanıyor hem de dışarıdan gelen sıcak hava ve gürültü minimum seviyeye indiriliyor.

Bu ayarın en dikkat çekici yönlerinden biri ise oldukça basit olması. Pencere açıldığında kenarlarda bulunan küçük silindir şeklindeki parçalar (kilit mekanizması) 90 derece döndürülerek ayar değiştirilebiliyor. Bu işlem için genellikle bir tornavida ya da alyan anahtarı yeterli oluyor.

Yaz modunda pencere contaları tamamen sıkı kapanmak yerine biraz daha gevşek bir yapı oluşturuyor. Bu sayede içerideki hava dolaşımı desteklenirken, aşırı sıcak havanın içeri dolması da engelleniyor. Aynı zamanda bu ayar, dışarıdan gelen seslerin de bir kısmını kesmeye yardımcı oluyor.

Kış ayarında ise durum tam tersine dönüyor. Contalar daha sıkı hale getirilerek pencere tamamen yalıtılıyor ve içerdeki sıcak havanın dışarı çıkması engelleniyor. Bu da ısı kaybını azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor.

Uzmanlara göre bu küçük ayar, özellikle enerji tüketimini azaltmak ve yaşam konforunu artırmak açısından oldukça önemli. Yılda sadece birkaç dakika ayırarak yapılan bu işlem sayesinde hem faturalar düşürülebiliyor hem de ev içindeki sıcaklık dengesi daha iyi korunabiliyor.