Polonya'nın Krakow kentinde bir parka yapılması planlanan umumi tuvalet, çevrede yaşayanlarla belediye yetkililerini karşı karşıya getirdi. Apartman sakinleri, tuvaletin doğrudan evlerinin pencerelerinin karşısına inşa edilmesine tepki gösterdi. Yer değişikliği talep eden mahalle sakinlerine yetkililerden ise "Artık çok geç" yanıtı geldi.

Krakow'daki Młynówka Królewska Parkı'nda yapımına başlanan umumi tuvalet, mahallede tartışma yarattı. Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında Grottgera Caddesi ile Rzeczna Sokağı'nın kesiştiği noktada, Mazowiecka 68a adresindeki apartmanın tam karşısına tuvalet inşa ediliyor.

Projenin amacı, parkı kullananların ihtiyaçlarını karşılamak ve özellikle çocuklu ailelerin yaşamını kolaylaştırmak olsa da çevrede yaşayanlar, tuvaletin seçilen konumuna itiraz ediyor. Mahalle sakinleri, projenin kendisine değil, yapının yerleştirildiği noktaya karşı çıkıyor.

Tuvaletin başka bir noktaya taşınmasını istiyorlar

Mahalle sakinlerine göre tuvalet, parkın en dar bölümünde, ana yürüyüş yolunun hemen yanında ve apartmanların pencerelerinin karşısında bulunuyor. Üstelik yapının inşa edildiği alan, parkta dinlenmek için kullanılan şezlongların da yakınında yer alıyor.

Sakinler, bu konumun hem parkın görünümünü bozacağını hem de mevcut dinlenme alanını ortadan kaldıracağını savunuyor. Ayrıca yapının çevredeki konutların değerini düşürebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle belediyeye dilekçe veren mahalle sakinleri, tuvalet için başka bir yer önerdi. Öneriye göre yapı, parkın daha geniş ve gözden uzak bir bölümüne, bisiklet tamir istasyonunun yanına ve Urzędnicza Sokağı'nın sonundaki çocuk oyun alanına yakın bir noktaya taşınmalı.

Belediyenin aynı bölgede kurmayı planladığı su çeşmesinin ise tuvaletin mevcut yerine yerleştirilmesi isteniyor. Böylece iki yapının konumunun değiştirilmesiyle sorunun çözülebileceği savunuluyor.

Mahalle sakinlerine bölge meclisi de destek verdi

Tuvaletin yerinin değiştirilmesini isteyenler yalnızca apartman sakinleri değil. Krowodrza 5. Bölge Meclisi de mahalle halkının talebine destek veriyor.

Bölge meclisi, daha 2022 yılının aralık ayında projenin ilk planına konum nedeniyle olumsuz görüş bildirmişti. Konu, bu yıl da Krakow Belediye Başkanı ile yapılan toplantılarda ve belediye meclisine gönderilen yazılarda gündeme getirildi.

Eylül ayının sonunda bölge meclisi, tuvalet ile su çeşmesinin yerlerinin değiştirilmesini isteyen yeni bir karar aldı. Meclis üyeleri, belediye yetkilileriyle yapılan yerinde incelemede bu değişikliğin teknik açıdan mümkün olduğunun da belirtildiğini ileri sürdü.

Mahalle sakinlerinin itirazlarına destek veren isimler arasında Krakow'un fahri vatandaşı ve Polonya'nın en önemli devlet nişanlarından Beyaz Kartal Nişanı sahibi tarihçi Profesör Norman Davies de bulunuyor.

Belediye yer değişikliğine neden karşı çıkıyor?

Krakow Yeşil Alanlar Yönetimi (ZZM) ise mevcut konumun farklı seçenekler değerlendirilerek belirlendiğini savunuyor.

Yetkililere göre alternatif alanların bazıları ağaçların kesilmesini gerektiriyor. Bazı noktalarda ise yer altı altyapı hatları, çocuk oyun alanındaki donanımlar ve mülkiyet sorunları engel oluşturuyor. Önerilen alanların bir bölümünün özel mülkiyete ait olduğu da belirtiliyor.

Belediye, seçilen konumun mevcut altyapı hatlarına daha kısa bağlantılarla ulaşılmasını sağladığını ve ağaçların korunmasına imkân verdiğini söylüyor. Ayrıca tuvaletin yalnızca çocuk oyun alanlarını kullanan ailelere değil, parktaki tüm ziyaretçilere ve yaşlılara hizmet vereceğini vurguluyor.

Yetkililer, bölge meclisinin 2022 yılında verdiği olumsuz görüşün gerekçelerini zamanında sunmadığını da öne sürüyor. Bu nedenle alternatif konumlar için ayrıntılı proje ve maliyet çalışması hazırlanmadığı ifade ediliyor.

İnşaat başladı, değişiklik belediyeye ek maliyet çıkarabilir

Belediyeye göre tuvaletin yerini değiştirmek artık hem teknik hem de mali açıdan sorun yaratabilir. Alternatif konum için henüz inşaat projesi hazırlanmadı ve zemine ilişkin gerekli incelemeler tamamlanmadı.

Üstelik belediye, yüklenici ve proje firmalarıyla sözleşmeler imzaladı. Bu sözleşmelerin iptal edilmesi veya değiştirilmesi durumunda belediyenin yüksek miktarda tazminat ödemek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Projenin ihalesini 578 bin zloti teklif veren WZD Polska adlı şirket kazandı. Belediye, tuvaletin inşası ve bağlantı çalışmalarının maliyetini yaklaşık 400 bin zloti (yaklaşık 5 milyon TL) olarak açıkladı. Proje için ayrılan toplam bütçe ise yaklaşık 690 bin zloti (yaklaşık 8 milyon)

İnşaat alanında ölçüm ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. Su ve kanalizasyon bağlantıları için de çalışmalar yapıldı. Şimdi elektrik bağlantısının tamamlanması bekleniyor.

Ardından hazır modüler tuvalet temel üzerine yerleştirilecek. Son bağlantılar ve çevre düzenlemesi tamamlandıktan sonra teknik kontroller yapılacak.

Belediye, tuvaletin ne zaman kullanıma açılacağı konusunda ise henüz kesin bir tarih vermiyor. Açılışın elektrik bağlantısının tamamlanmasına ve gerekli idari işlemlerin bitirilmesine bağlı olduğu belirtiliyor.