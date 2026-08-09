Yaz aylarında Türkiye genelinde etki gösteren aşırı sıcaklar; özellikle çatı katlarında, dış panjuru bulunmayan ya da panjurları arızalı konutlarda iç mekan sıcaklıklarının günün erken saatlerinde yüksek seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Bu durum, klima kullanımı imkanı bulunmayan alanlarda pencerelere alüminyum folyo yerleştirilmesi yöntemini gündeme getiriyor ancak bu uygulamanın doğru teknikle yapılmaması çift cam yapılarında hasara yol açabiliyor.

ALÜMİNYUM FOLYONUN ISI ENGELLEYİCİ ETKİSİ

Binalardaki iç mekan ısınmasının yaklaşık üçte ikisi cam yüzeylerden giren güneş ışınlarından kaynaklanmaktadır. Camdan içeri giren ışınlar, iç mekandaki eşyalar ve zemin tarafından emilerek ısıya dönüşmekte ve seralandırma etkisi oluşturmaktadır.

Bu yöntemin temelini yüzeylerin ışığı yansıtma kapasitesini ifade eden albedo ilkesi oluşturur. Parlak yüzeyler güneş radyasyonunu absorbe etmek yerine yansıtır. Alüminyum folyo, pencere önüne doğru konumlandırıldığında kızılötesi ışınları ev içerisine girmeden geri yönlendirir.

KARTON DERSTEKLİ ALÜMİNYUM FOLYO PANELİ YAPIMI

Alüminyum folyonun doğrudan cama yapıştırılması yerine bağımsız bir panel hazırlanması gerekiyor: En çok güneş alan (güney ve güneybatı cepheli ya da çatı pencereleri) pencere iç çerçevesinden birkaç santimetre küçük boyutta sert bir karton kesilir. Kartonun bir yüzeyi kırışıklık kalmayacak şekilde alüminyum folyo ile kaplanır. Folyonun parlak yüzeyi dışarıya (güneşe) bakacak şekilde ayarlanır.

Panel, güneş ışınları dik açıya ulaşmadan önce pencere iç kısmına yerleştirilir. Akşam ve gece saatlerinde ise dış havanın soğumasıyla birlikte doğal havalandırma sağlamak amacıyla paneller sökülür.

DOĞRUDAN CAMA YAPIŞTIRMAYIN

Alüminyum folyonun su veya bant aracılığıyla doğrudan cam yüzeyine yapıştırılması, güneş altında ısınan metalin cam sıcaklığını aşırı yükseltmesine sebep olur. Özellikle çift cam sistemlerinde meydana gelen bu ani sıcaklık artışı (termal stres), camda çatlama ve kırılma riski oluşturuyor. Bu riski önlemek için karton panel kullanılması, cam ile panel arasında hava boşluğu bırakılması veya mümkünse uygulamanın dış taraftan yapılması gerekiyor.

Resmi kurumların sıcak hava dalgalarına karşı önerdiği temel kurallar şunlar:

Güneşin dik geldiği saatlerde pencere, stor ve panjurların kapalı tutulması.

Hava sıcaklığının düştüğü sabah erken saatlerde, akşam ve gece vakitlerinde pencerelerin açılarak çapraz havalandırma yapılması.

Meteorolojik uyarıların ve sıcaklık haritalarının takip edilmesi.