PaneRelief adı verilen düzenek, Güneydoğu Asya ülkesi Timor-Leste'deki (Doğu Timor) sağlık merkezlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Güneş enerjisiyle çalışan sistemin, elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde damıtılmış su üretimini kolaylaştırması hedefleniyor.

GÜNEŞ IŞIĞINI KULLANARAK SUYU ARITIYOR

James Dyson Award kapsamında tanıtılan PaneRelief projesi, güneş enerjisiyle damıtma yöntemine dayanıyor.

Sistemde güneş ışığından elde edilen ısıyla su buharlaştırılıyor. Oluşan buhar daha serin bir yüzeyde yoğunlaştırılarak yeniden sıvı hale getiriliyor. Bu işlem sırasında tuzlar ve uçucu olmayan birçok kirletici madde geride kalıyor.

Pencereye monte edilebilecek şekilde tasarlanan düzenek, su arıtma işlemi için elektrikli ısıtıcıya ihtiyaç duymuyor. Böylece elektrik kesintilerinin yaşandığı veya altyapının yetersiz olduğu bölgelerde kullanılabilecek bir alternatif sunuyor.

SAĞLIK MERKEZLERİNDE KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Proje, Güneydoğu Asya'daki Timor-Leste'de sağlık hizmetlerine erişimi desteklemek amacıyla geliştirildi. Özellikle elektrik altyapısının yetersiz olduğu sağlık merkezlerinde, bazı tıbbi işlemler için gereken damıtılmış suyun temin edilmesi önemli bir ihtiyaç oluşturuyor.

Bu merkezlerde ihtiyaç duyulan suyun dışarıdan taşınması, ulaşım koşulları ve tedarik süreçleri nedeniyle güçleşebiliyor. PaneRelief projesiyle damıtılmış suyun doğrudan ihtiyaç duyulan yerde üretilmesi ve dış kaynaklara bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Geliştirilen tasarımın, özellikle uzak yerleşimlerdeki küçük sağlık kuruluşlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamasını kolaylaştırabilecek bir çözüm olması amaçlanıyor.