Kaza, saat 20.45 sıralarında Pendik Tersane Köprüsü Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren'in kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol bakım levhasına, ardından iki araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI
İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan Abidin Ekren, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazada ağır yaralandığı belirlenen Ekren ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Abidin Ekren'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Güner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Pendik'te meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Abidin Ekren’in tedavi süreci sağlık ekiplerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir."