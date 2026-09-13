Pendik D-100 Karayolu Kartal istikametinde saat 10.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. ARKADAN GELEN OTOMOBİL ÇARPTI Emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklete, aynı istikamette arkadan gelen bir otomobil şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü, önünde bulunan hafif ticari araca çarparak yola savruldu. DEHŞET ANI KASK KAMERASINDA Yaşanan feci kaza, o sırada aynı güzergahta ilerleyen başka bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin motosiklete çarpması ve sürücünün yola savrulma anı net bir şekilde yer aldı. YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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