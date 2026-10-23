İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi’nde saat 11.50 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. ECZANEYE DALDI Hızla savrulan tonlarca ağırlıktaki hafriyat kamyonu, caddede bulunan 9 katlı bir binanın giriş katındaki eczaneye çarparak içeri girdi. Çarpmanın etkisiyle eczanede büyük çapta yıkım meydana gelirken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 7 KİŞİ YARALANDI, HAYATİ TEHLİKELERİ YOK Olay yerine ulaşan ekipler, kazada kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişinin yaralandığını belirledi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. DEHŞET ANLARI KAMERADA Hafriyat kamyonunun eczaneye daldığı anlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Kamyonun girdiği noktadan çıkarılması için ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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