İstanbul'un Pendik ilçesinde inşaat firması sahibi Ercan Ekşi, şantiye girişinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen M.G. ile bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de 31 Temmuz'daki saldırıyla ilgili çalışma yaptı.

3 SAAT DURAKTA BEKLEMİŞ

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırıdan yaklaşık üç saat önce yürüyerek bölgeye gelen şüphelinin otobüs durağında beklediğini, Ercan Ekşi'nin aracına bineceği sırada silahla ateş açarak kaçtığını belirledi.

Saldırının ardından silahı yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bir alana atan şüphelinin, daha sonra kendisini bekleyen bir araçla Bahçelievler'e kaçtığı anlaşıldı. Şüphelinin, sonrasında Taksim'e geçtiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli M.G., işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin araçla kaçmasına yardım eden ve azmettiriciyle irtibat kuran iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan silahlı saldırı ve şüphelinin Taksim'de yakalandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durakta bekleyen şüphelinin aracına doğru yönelen iş insanına ateş açarak kaçması ve Taksim Meydanı'nda polis ekiplerince yakalanması yer alıyor.