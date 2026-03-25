

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bekleyen iki kişiye otomobille gelen şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıda iki kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin kaldırımda bir otomobilin yanında beklediği, bu sırada yaklaşan bir kişinin ateş açmasıyla bir kişinin yere düştüğü görülüyor. Otomobilin yanındaki kişilerin ise saldırıdan korunmak için eğildiği, saldırganın ardından araçla olay yerinden uzaklaştığı anlar kaydedildi.