İstanbul'un Pendik ilçesi Yeşilbağlar mevkii D-100 kara yolu üzerinde sabah saat 06.45 sıralarında 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tuzla istikametinde seyir halinde olan araçların çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, bölgedeki ulaşımda aksamalar yaşandı. Kazanın ardından olay yerine hızlıca polis ve sağlık birimleri sevk edildi.

OTOMOBİLLERDEN BİRİ BARİYERLERE ÇARPTI

İddiaya göre kaza, D-100 kara yolunda ilerleyen bir minibüse, arkasından gelen iki otomobilin çarpmasıyla başladı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden otomobillerden biri yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması adına yoldaki trafik akışını kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı.

Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen 2 yaralı, ambulanslarla tedbir ve tedavi amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araç, olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü esnada D-100 kara yolu Tuzla yönünde yoğun araç trafiği oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.