Olay, 10 Haziran 2025'te saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan iş insanı Aykut Karagöz'ün ofisine gelen Hamza Karaman, Karagöz ve beraberindeki kişilerle görüşmeye başladı. Yaklaşık 15-20 dakika süren görüşmenin ardından bazı kişiler iş yerinden ayrılırken, Karagöz ile Karaman ofiste kaldı. Bir süre sonra yeniden ofise gelen Ersin Altay'ın, beraberindeki kişilere el hareketleriyle sessiz olmalarını işaret ettiği, ofisten çıkmak isteyen Karaman'ı ise geri iterek odaya soktuğu belirtildi. Bu sırada Karagöz masasındaki çekmeceden iki tabanca çıkardı ve Karaman'a içeride kalmasını söyledi. Ardından taraflar arasında arbede çıktı. Karagöz'ün elindeki silahla ateş ederek Karaman'ı ayağından yaraladığı, yaşanan boğuşma sırasında silahlardan birinin el değiştirdiği ve Karagöz'ün de vurulduğu öğrenildi. Olayda yaralanan Karaman, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ağır yaralanan Karagöz ise çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aykut Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin Anadolu 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ersin Altay, tutuksuz müşteki sanık Hamza Karaman ve taraf avukatları hazır bulundu.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, sanık Hamza Karaman’ın üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ancak başka suretle korunmak olanağı bulunmadığı ve bir tehlikeden kurtulmak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini belirterek Karaman’ın beraatına karar verdi. Tutuklu sanık Ersin Altay ise mağdur Hamza Karaman’a karşı 'silahla kasten yaralamaya yardım etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İDDİANAMEDEN

Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, silahlı tartışma sonucu iş adamı Aykut Karagöz'ü öldüren Hamza Karaman hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olay anında Hamza Karaman'ı iterek odadan çıkmasını engelleyen Ersin Altay'a, 'Kasten öldürme suçuna teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 28 yıla kadar hapis cezası talep edildi.