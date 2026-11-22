İstanbul Pendik'te, Esenler Mahallesi Sedir Sokak'taki 9 katlı apartmanda sabah saatlerinde doğalgaz sızıntısı olduğu iddiası üzerine bina sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
İhbar üzerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekiplerine haber verildi. Binada yapılan ilk incelemelerin ardından rahatsızlanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Daha sonra 12 kişinin de kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesiyle hastaneye başvuranların sayısının 16'ya yükseldiği öğrenildi.
Binaya girişler yasaklanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.