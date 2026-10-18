Akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak, Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü. Mahalleden geçen derenin taşması sonucu 34 HER 50 plakalı otomobildeki üç kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan kurtulan M.D.E., çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÜÇ NOKTADA ARAMA

Ekipler, kayıp iki kişi ile otomobilin akıntıyla sürüklendiği ihtimali üzerinde durarak üç farklı yerde aynı anda arama yaptı. Olay yerinin İstanbul-Kocaeli il sınırında bulunması nedeniyle bölgeye Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.

Gebze'ye bağlı Kadıllı Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Özyurt, olayın Kadıllı ile Göçbeyli mahalleleri arasında meydana geldiğini, ekiplerin olumsuz hava koşullarına rağmen aramaları sürdürdüğünü söyledi.

“KURTULAN KİŞİ DALA TUTUNARAK SUDAN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ”

M.D.E.'nin hafif yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, kurtulan kişinin kendilerine, otomobille suyun içinde yaklaşık 100 veya 150 metre sürüklendikten sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını anlattığını aktardı.

Özyurt, “Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı.” dedi.

Derenin sularının Ömerli Barajı'na gittiğini belirten Özyurt, ekiplerin dronla da arama yaptığını ancak o ana kadar bir gelişme olmadığını söyledi.