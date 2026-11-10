İstanbul'un Pendik ilçesinde trafikte tartıştıktan sonra araçlarından inerek birbirlerine saldıran iki sürücüye toplam 562 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan kavga görüntüleri üzerine çalışma başlattı. İncelemede, Batı Mahallesi'ndeki bir caddede tartışan iki kişinin araçlarından inerek kavga ettiği belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen otomobil sürücüsü S.D. (35) ile motosiklet sürücüsü M.A. (27), polis ekiplerince yakalandı.
EHLİYETLERE 60 GÜN EL KONULDU
Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araç kullanmak" ve "sürücü belgesini yanında bulundurmamak" maddelerinden toplam 562 bin 719 lira idari para cezası kesildi.
Ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar da 60 gün trafikten menedildi.
Haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılan şüphelilerden M.A., dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı. S.D.'nin ise adliyeye sevk edileceği öğrenildi.