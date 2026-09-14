Başkent Santiago yakınlarındaki Buin Hayvanat Bahçesi'nde yürütülen çalışmada, daha önce köpek ve kedilerde kullanılan teknoloji penguenlerin vücut yapısına göre yeniden tasarlandı. İlk denemelerde beş penguene giydirilen yeleklerin hayvanlar tarafından iyi tolere edildiği ve yaraların korunmasına yardımcı olduğu görüldü.

YARALARINI GAGALAMALARINI ENGELLİYOR

Şili kıyılarındaki rehabilitasyon merkezlerine getirilen Humboldt penguenlerinin bir bölümü balıkçı ağlarına takılma veya tekne pervaneleriyle temas sonucu yaralanıyor. Bazı penguenler ise yiyecek bulmakta zorlandıktan sonra güçsüz halde kıyıya ulaşıyor.

Tedavide karşılaşılan önemli sorunlardan biri, penguenlerin boyunlarını çevirerek yaralarını gagalaması ve dikişlerini çıkarabilmesi. Bunun üzerine ekip, yaralı bölgeleri fiziksel olarak kapatacak ancak hayvanların hareketini mümkün olduğunca engellemeyecek bir giysi üzerinde çalıştı. Her penguenin ölçüsü alınarak yelekler vücutlarına uygun şekilde hazırlandı.

Yeleklerin özelliği yalnızca yarayı kapatmaları değil. Kumaşın mikrofiber yapısında bakır ve çinko bulunuyor. Bu iki elementin bakteri ve mantarların çoğalmasını sınırlamaya yardımcı olduğu, çinkonun ayrıca hasarlı dokunun iyileşmesinde önemli olan yeni kan damarlarının oluşumunu desteklediği belirtiliyor.

İLK DENEMELERDEN OLUMLU SONUÇ ALINDI

Yöntem ilk aşamada rehabilitasyondaki beş Humboldt pengueninde denendi. Veterinerler, penguenlerin üzerlerindeki yeleklere kısa sürede uyum sağladığını ve yaraların durumunda olumlu değişiklikler gözlemlediklerini aktardı. Ancak uygulama henüz deneme aşamasında olduğu için sonuçların daha fazla hayvan üzerinde takip edilmesi gerekiyor.

Teknolojinin temeli ise penguenler için geliştirilmedi. Bakır ve çinko içeren benzer giysiler daha önce ameliyat veya yaralanma sonrasında köpek ve kedilerde kullanılıyordu. Şilili ekip, aynı yöntemin deniz kuşlarında da işe yarayıp yaramayacağını görmek için giysilerin şeklini değiştirerek penguenlere uyarladı.

Çalışma, Humboldt penguenlerinin karşı karşıya olduğu baskının arttığı bir dönemde yürütülüyor. Şili'deki önemli üreme alanlarında yapılan incelemelerde aktif yuva sayısında ciddi düşüş tespit edilirken balıkçı ağları, plastik kirliliği, hastalıklar, besin kaynaklarındaki değişimler ve El Niño koşulları türü etkileyen başlıca sorunlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle özel yeleklerin özellikle yaralı olarak rehabilitasyon merkezlerine getirilen penguenlerin yeniden doğaya dönebilmesine yardımcı olması amaçlanıyor.