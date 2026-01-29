Haley Baylee ile Matt Kalil, 2015 yılında evlenmiş, çift 2022’de "uzlaşmaz farklılıklar" gerekçesiyle boşanmıştı. Kalil, boşanmanın ardından 2024 yılında model Keilani Asmus ile yeniden evlendi.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLER KRİZE YOL AÇTI

Baylee, geçen yıl bir Twitch yayınında evliliklerinin neden sona erdiğine dair konuşmuş, Kalil'in penis boyutunun cinsel yaşamı zorlaştırdığını ve bunun boşanmadaki "en büyük etken" olduğunu söylemişti. Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Tepkilerin ardından Baylee bir açıklama yaparak, konuşmasının bağlamından koparıldığını savundu.

"Onun mahremiyetine ve aramızda paylaştıklarımızın bütünlüğüne büyük saygı duyuyorum" diyen Baylee, yayında evliliklerindeki sevgi, bağ ve birlikte yaşadıkları gelişimden de uzun uzun bahsettiğini vurguladı.

ESKİ EŞTEN 75 BİN DOLARLIK DAVA

Matt Kalil ise bu açıklamaların ardından Baylee'ye 75 bin dolarlık tazminat davası açtı. Kalil, eski eşinin "aşağılayıcı ve son derece kişisel yorumlar" yaptığını, bu sözlerin kendisi hakkında istenmeyen ilgi ve müdahaleci yorumlara yol açtığını öne sürdü.

Baylee, dava haberini duyduğunda "şoke olduğunu ve derinden incindiğini" söyledi. Page Six'in aktardığına göre Baylee'nin avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede davanın düşürülmesini talep etti.

"FİZİKSEL UYUMSUZLUK" SAVUNMASI

Mahkeme belgelerinde, Baylee’nin açıklamalarının "kamuoyunun gözündeki bir kadının, yüksek profilli bir NFL evliliğinin sona ermesine yol açan kişisel ve travmatik bir deneyimi dürüstçe anlatması" olduğu savunuldu.

Baylee cephesi, evliliğin "sevgi dolu ancak talihsiz bir fiziksel uyumsuzluk nedeniyle zorlanan bir birliktelik" olduğunu belirtti. Ayrıca röportaj boyunca Kalil’in karakterini ve evliliklerinin kalitesini defalarca övdüğüne dikkat çekildi.

Savunmada, davanın konuşmanın ana temasını görmezden geldiği ve yalnızca "genital boyutuna ilişkin dar bir ifadeye" odaklandığı da vurgulandı. Avukatlar, ünlülerin romantik ilişkilerinin mahkemeler tarafından çoğu zaman "kamusal ilgi alanı" kapsamında değerlendirildiğini hatırlattı.

KARŞI TARAFTAN SERT YANIT

Matt Kalil'in avukatı ise Baylee'nin talebine sert tepki gösterdi. Page Six'e yapılan açıklamada, "Haley Kalil, Matt Kalil'e ait özel ve mahrem bilgileri pervasızca ifşa ettiğini inkar etmiyor. Bir eşin, kazanç elde etmek amacıyla evliliğe ve cinsel yaşama dair gizli detayları açıklama hakkı yoktur. Bu talebin reddedileceğini düşünüyoruz" denildi.