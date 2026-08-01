Washington Post'un haberine göre, ABD'li yetkililer, isminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayanarak Grynkewich'in bu hafta Savunma Bakanlığı'na yazılı bir değerlendirme gönderdiğini iddia etti.

‘MEVCUT DENİZ UNSURLARI YETERLİ DEĞİL’

Haberde yer alan bilgilere göre Grynkewich, mevcut deniz unsurlarının İsrail'in balistik füzelere karşı korunması görevini uzun süre sürdürebilmek için yeterli olmadığını belirtti.

BİR MUHRİP TALEP EDİLDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Grynkewich'in, ek bir donanma muhribinin bölgeye gönderilmemesi durumunda ABD'nin önceliklerini değiştirmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Komutanın, böyle bir durumda İsrail'in savunması yerine ABD ana karasının güvenliğine ağırlık vermek zorunda kalabileceğini ifade ettiği öne sürüldü.

Yetkililer, söz konusu değerlendirmenin ABD'nin İran'la yaşanan gerilim ve çatışma sürecinde askeri kaynaklarının ne ölçüde kullanıldığını ortaya koyduğunu savundu.