ABD ile İran arasında tırmanan gerilim sürerken, Washington yönetiminin askeri kapasitesine dair dikkat çekici bir iddia gündeme geldi.

Washington Post gazetesi, yönetim içindeki görüşmelere hakim bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre İran'da savaşan ordu, operasyonları sürdürmeye yetecek hava savunma füzesine sahip değil.

Söz konusu yetkiliye göre özellikle hava savunma sistemlerinde kullanılan Patriot gibi hava savunma sistemlerinin füzeleri ve uzun menzilli hassas güdümlü mühimmat stoklarında yaşanan hızlı azalma, uzun süreli operasyonları imkansız kıldı.

Yetkili, "Operasyonları güvenli şekilde sürdürebilecek yeterli kaynağımız yok ve sanırım Beyaz Saray bunun farkında değil" ifadelerini kullandı.

Mevcut tüketim hızının Pentagon’un planlamalarını zorladığını savundu. ABD, ucuz İHA'larla ağır hasar yaratan İran'a karşı mühimmat stoklarını zorlar oldu.

Bu iddialar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran’a karşı daha geniş kapsamlı askeri operasyon seçeneklerini değerlendirdiği bir dönemde geldi.

TRUMP SAVAŞI BÜYÜTECEK, AMA CEPHANE YOK

ABD Savunma Bakanlığı içinde son haftalarda yürütülen değerlendirmelerde, yalnızca İran’a yönelik operasyonların değil, küresel ölçekte devam eden askeri taahhütlerin de stoklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğu vurgulandı.

Bazı savunma yetkilileri, mevcut stok seviyelerinin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir çatışmayı desteklemekte yetersiz kalabileceğini öne sürdü.

Bu durum, İran'daki saldırılarını artırmayı ve savaşı yeni bir evreye taşımayı planlayan Trump'ın hareket alanını daraltıyor.

ABD, eriyen cephaneliğiyle büyüyen bir saldırıyı büyük kayıplar vermeden gerçekleştiremeyecek.

Bu sebeple ABD, parasını aldığı füze satışlarının teslimatını durdurdu. Bununla birlikte daha fazla füze satmayı da reddediyor.

ÜLKELERE YARDIMLARINI ÇEKTİ

Bu konuda en önemli iki örnek Asya'da ve Ukrayna'da görüldü. ABD ordusu Güney Kore'de Çin ve Kuzey Kore'ye karşı yığdığı füzeleri Orta Doğu'ya taşıdı.

Çin'e karşı en kritik ABD kalesi olan Tayvan'a silah satmayı reddeden ABD, aynı zamanda Japonya'nın da parasını ödediği Patriot füzelerini teslim etmedi.

Kuzeyde ise Rus füzelerine karşı düzenli Patriot kullanımına muhtaç olan Ukrayna'ya füze vermek istemeyen Beyaz Saray, bunun yerine üretim maliyeti 4 milyon doları bulan Patriot füzelerinin yapım şemalarını Ukrayna'ya ulaştırdı.

Ankara'daki NATO zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı'yla konuşan Trump, "size Patriot'un sırlarını verdik, artık füze konusunda şikayet etmezsiniz" yorumunu yaptı.