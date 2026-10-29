ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında Güney Carolina'da düzenlenecek Cumhuriyetçi Parti mitingine gitmek üzere Washington'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. ‘GİZLİ BİLGİLERİ SIZDIRDI’ Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Korgeneral Sylvia'yı görevden almasına ilişkin soruya cevap veren Trump, "Korgeneral Sylvia, Pentagon'daki gizli bilgileri sızdırdı. Başı dertte" dedi. ‘ÇOK BÜYÜK SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALACAK’ Bilgi sızıntılarından sorumlu kişilere yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Trump, Pentagon'daki eski direktörün ağır sonuçlarla karşılaşabileceğini belirterek, "Bilgi sızdıranların peşindeyiz ve kendisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hem de uzun vadeli sorunlar" ifadelerini kullandı.

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