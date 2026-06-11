ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) tehlikeli madde durumu nedeniyle kısmi karantina uygulandı.

ABCNews'te yer alan habere göre, bina içerisindeki izleme sistemleri hava kalitesine ilişkin bir sorun tespit edildi.

Bunun üzerine sorunun kaynağının ve etkisinin belirlenmesine kadar bazı katlar ve koridorlar tedbir amaçlı kapatıldı; bu bölgelerde bulunan personele sığınma talimatı verildi.

PENTAGON'A EKİPLER SEVK EDİLDİ

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell yaptığı açıklamada, binada görev yapan personelin güvenliğini sağlamak amacıyla gelişmiş izleme sistemlerinin kullanıldığını belirterek, "Bu sistemler hava kalitesiyle ilgili bir sorun tespit etti. Sorunun önem derecesi belirlenene kadar ihtiyati tedbirler uygulanmaktadır" diye konuştu.

Sözcü ayrıca, standart koruma protokollerinin devreye alındığını, etkilenen alanlarda sığınma talimatının yürürlükte olduğunu ve müdahale ekiplerinin bölgede hazır bulunduğunu kaydetti.

Öte yandan Arlington County İtfaiye Dairesi, tehlikeli maddeler ekibinin Pentagon'a sevk edildiğini açıkladı.

Olayla ilgili incelemenin sürüyor