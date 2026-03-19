

Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kırmak için askeri destek vermeyi reddeden İngiltere ve Almanya gibi müttefikleri "nankör" olarak nitelendiren Hegseth, medyanın ve dünyanın Trump’a tek bir şey söylemesi gerektiğini iddia etti: "Teşekkür ederim."

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, "Bu terör devletinin dünyayı füzelerle rehin almasını durdurma cesaretine sahip olduğu için Başkan'a teşekkür etmelisiniz. Biz kazanmak için savaşıyoruz ve şu ana kadar kazanıyoruz," diyerek operasyonun arkasında durdu. Ancak bu "zafer" çığlıkları, sönen ocakları ve boşalan depoları görmezden gelmeye yetmiyor.

BEYAZ SARAY’DA "İSRAİL LOBİSİ" DEPREMİ

Pentagon’un bu kibirli "zafer" çığlıkları, içeriden gelen bir darbeyle sarsıldı. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, görevinden aniden istifa ettiğini duyurarak Washington’da taşları yerinden oynattı. Sosyal medya üzerinden zehir zemberek bir açıklama yapan Kent, Pentagon’un "ulusal güvenlik" yalanını şu sözlerle ifşa etti.

"Vicdanen bu savaşı destekleyemem. İran’ın ulusumuz için yakın bir tehdidi yoktu; bu savaşı İsrail’in ve güçlü lobilerin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır." Kent’in bu itirafı, savaşın "Amerikan halkı için değil, bir avuç lobinin çıkarları için" çıkarıldığı iddialarını resmiyete döktü.

WALL STREET KAN AĞLIYOR!

Savaşın faturası vatandaşın sırtına binince, piyasalar 18 Mart’ı "Kızıl Çarşamba" ilan etti.

Dow Jones 768 puan çakıldı, Nasdaq %1,5 değer kaybederek günü kapattı. Savaş öncesi 2,90 dolar olan benzin, bugün itibarıyla 3,90 dolara fırladı. Dizel ise 5 doları görerek taşımacılık sektörüne darbe vurdu.

Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonu tetikleyeceğini ve "karabasan günlerinin" yakın olduğunu kabul etti.

ASYA’DA GERİ SAYIM BAŞLADI

18 Mart'ta Katar’daki Ras Laffan tesislerinin vurulmasıyla derinleşen krizde, Hürmüz Boğazı'ndaki trafik tamamen durdu. Dünya petrolünün beşte birinin geçtiği boğaz kilitlenince, Asya’nın dev ekonomileri için "ölüm kalım saati" çalışmaya başladı. Vietnam ve Myanmar'ın sadece 30, Singapur’un 40, Tayland’ın ise 50 günlük petrol stoku kaldı. Eğer boğaz bir hafta daha açılmazsa, Asya’da üretim duracak!

Kaynak: UNILAD, Mail Online, Forbes ve Pentagon Tutanakları