ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ülkenin en gelişmiş savaş uçağı F-35'e ait parçalarının Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'a gittiğini kabul etti, takiben soruşturma başlattı.

F-35 Müşterek Program Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kendilerinin ve Savunma Bakanlığı'nın F-35 bileşenleriyle ilgili bir "sevkiyat sorunu" yaşandığının farkında olduğu ifade edildi.

Ofis açıklamasında, "Bu bileşenleri geri almak, olayı soruşturmak ve gelecekte benzer bir durumun yaşanmasını önlemek amacıyla koruyucu tedbirler almak için ABD'li yetkililer ve sektör ortaklarıyla aktif olarak çalışıyoruz," denildi.

POLITICO'nun Çarşamba günü yayımlanan bir haberde, Çin'in F-35 ekipmanlarını ele geçirdiği duyurulmuştu.

Kokpit kanopisinin de aralarında bulunduğu parçaların Hong Kong'a gittiği parçaların yüklenicisi Avustralya tarafından da doğrulanmıştı.

Türkiye'ye 'Ruslar S-400'le gizli bilgileri çalar' diyerek verilmeyen F-35'lerin parçaları, bu şekilde Çin tarafından çalınmış oldu.

ÇİN HANGİ PARÇALARI ELE GEÇİRDİ?

Hong Kong'a yönlendirilen F-35 parçaları arasında bir kokpit kanopisi ve silah yuvası kapağı bulunuyor.

Sevkiyatın nasıl yön değiştirildiği henüz netlik kazanmadı. Hayalet savaş uçağını kullanan birkaç ülkeden biri olan Avustralya'ya giden bir geminin yönünün değiştirildiği değerlendiriliyor.

Avustralya'nın Savunma Bakanı Richard Marles, kayıp parçaların "hassas ekipman" olduğunu reddetti. Marles, "Evet, bu konuda ABD ile ve doğal olarak onun ana yüklenicisi Lockheed Martin ile açıkça çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Avustralyalı Bakan ayrıca, "Benim anladığım kadarıyla bir rahatlık duygusu hakim ve burada hassas ekipmanlardan veya hassas parçalardan bahsetmiyoruz. Ancak nihayetinde bu, ne olduğu konusunda ABD ve Lockheed tarafından yönetilecek bir meseledir," şeklinde konuştu.

POLITCI yayınladığı haberde kanopinin, F-35 uçağının radarlardan gizli kalmasını sağlayan "hayalet" özellikleri için kritik olduğu vurgulanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı olaydan haberdar olmadığını bildirirken, Hong Kong hükümeti ise özel vakalar hakkında yorum yapmayacağını açıkladı. F-35 üreticisi Lockheed yorum yapmadı.

F-35'İN EN BÜYÜK SIZINTISI

Pekin, bölgenin 1997 yılında İngiliz yönetiminden devredilmesinden bu yana kendi ordusu veya diplomasisi bulunmayan Hong Kong üzerinde sıkı bir kontrol sürdürüyor.

Kongre Araştırma Servisi'ne göre, ilk F-35 Lightning savaş uçağı yaklaşık 20 yıl önce Teksas'taki bir montaj hattından çıktı ve teknolojik bir sıçrama olarak kabul edildi.

O zamandan bu yana 1.200'den fazla hayalet uçak üretildi ve 19 ülke uçaklar için sipariş verdi.

Beşinci nesil savaş uçağı olarak tanımlanan F-35'in teknolojileri arasında gizlilik kaplamalarının yanı sıra gelişmiş radar ve sensörler yer alıyor.

Çin, birkaç yıllık olsa da uçaklara ilişkin en azından bazı istihbarat bilgilerine halihazırda sahip olabilir.

Pentagon'a danışmanlık yapan Savunma Bilim Kurulu tarafından 2013 yılında yayımlanan bir raporda, Çin siber saldırılarının F-35 programı da dahil olmak üzere onlarca Pentagon programından verilere eriştiği öne sürülmüştü.