The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'nın Savunma Zayiat Analiz Sistemi'ne (DCAS) girilen asker ölümlerinin sayısı 21'e yükseltildi. Güncellenen verilere, daha önce rapor edilmeyen muharebe dışı iki asker ölümü de dahil edildi.

Bakanlık, bu iki ölümün 6 Mart'ta Kuveyt'te hayatını kaybeden 46 yaşındaki Ulusal Muhafız mensubu Binbaşı Sorffly Davius ile eylül ayında intihar eden kimliği açıklanmayan bir ABD Deniz Kuvvetleri mensubuna ait olduğunu kaydetti. İran'a yönelik operasyonlar sırasında 865 ABD askerinin yaralandığı aktarıldı.

EĞİTİM KAZASINDA 1 ASKER DAHA HAYATINI KAYBETTİ

ABD ordusu yetkilileri, İran ile yaşanan gerilimden bağımsız olarak meydana gelen bir eğitim kazasında başka bir askerin daha yaşamını yitirdiğini doğruladı. 26 yaşındaki Çavuş Devin A. Seibel'in mayıs ayında Irak'ta hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm, ordunun terör örgütü IŞİD'e karşı uzun süredir yürüttüğü "Doğal Kararlılık Operasyonu" (Operation Inherent Resolve) zayiatları kapsamında kayıtlara geçti.

DEMOKRATLARDAN PENTAGON'A TEPKİ

ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nin Demokrat üyesi Adam Smith ile Askeri Personel Alt Komitesi'nin Demokrat üyesi Chrissy Houlahan, yaptıkları ortak açıklamada Pentagon'un zayiat rakamlarında yaptığı "kamuya açık düzeltmeyi" memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Yaşanan gecikmeyi eleştiren ikili, "Bu büyüklükte bir hatanın hiçbir mazereti olamaz" dedi.

Pentagon'dan The Washington Post'a yapılan açıklamada güncellenen ölü sayısına doğrudan değinilmedi. Henüz inceleme aşamasında olan dosyalar için "karar bekleyenler" kategorisinin oluşturulması da dahil olmak üzere zayiat raporlama sisteminde yapılan değişikliklere vurgu yapılarak, "Pentagon, tüm askeri personel zayiatlarının şeffaf ve doğru bir şekilde kayıt altına alınması konusundaki sarsılmaz kararlılığını sürdürmektedir" denildi.

The Washington Post gazetesi, geçen ay yayımladığı 6 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde İran savaşında kaybedilen asker sayısının Pentagon'un resmi veri tabanı DCAS'de yer alandan daha fazla olduğunu öne sürmüştü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, söz konusu iddiayı "tamamen yalan" olarak nitelemişti.