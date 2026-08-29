ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yakın çevresiyle olası bir başkanlık kampanyasını değerlendirdiğine dair ABD'li NBC Haber'de yer alan iddialara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Hegseth, haberlerin asılsız olduğunu belirterek tek amacının mevcut görevini yürütmek olduğunu ifade etti.

PENTAGON VE BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

İsimsiz kaynaklara dayandırılan haberlerde, Hegseth ve eşinin muhafazakar tabandaki karşılıklarını bir başkanlık kampanyasına dönüştürebileceklerine inandıkları ileri sürüldü. Hegseth’in Iowa Eyalet Fuarı gibi seçim açısından kritik noktaları ziyaret etmesi kulislerdeki iddiaları güçlendirirken, Pentagon yönetimi haberleri jet hızıyla reddetti. Baş Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, bakanın tek önceliğinin mevcut makamını yönetmek olduğunu belirterek spekülasyonları temelsiz olarak niteledi. Beyaz Saray tarafı da Hegseth’in yönetimdeki performansına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SİYASİ DENGELER VE OLASI ZORLUKLAR

Analizler, Hegseth’in olası bir adaylık durumunda aşması gereken çeşitli siyasi ve askeri başlıklar olduğuna dikkat çekiyor. Orta Doğu'daki askeri operasyonların getirdiği kamuoyu baskısı, ekonomik göstergeler ve mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden yürütülen askeri planlama tartışmaları ("Signalgate") bu başlıklar arasında öne çıkıyor. Bununla birlikte, Başkan Donald Trump’ın parti tabanı üzerindeki etkisi ve işaret edeceği isimler, 2028 sürecindeki en belirleyici unsur olarak değerlendiriliyor.

2028 ANKETLERİNDE SON DURUM: ZİRVEDE KİM VAR?

Yayınlanan ilk kamuoyu araştırmaları, Cumhuriyetçi Parti seçmeni nezdinde öne çıkan isimleri net bir şekilde gösteriyor. Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC) tarafından düzenlenen araştırmada katılımcıların yüzde 53’ü JD Vance’i, yüzde 35’i Marco Rubio’yu desteklerken; Hegseth yüzde 1 oy oranında kaldı.

Seçmen eğilimlerini yansıtan diğer ulusal araştırmalarda ise tablo şu şekilde biçimleniyor:

Echelon Insights Anketi (13-17 Ağustos): JD Vance yüzde 39 ile liderliğini sürdürürken, Marco Rubio yüzde 22 ile ikinci sırada yer alıyor. Ron DeSantis yüzde 10, Donald Trump Jr. yüzde 8, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ise yüzde 3 oranında destek alıyor.

Emerson College Anketi (19-20 Temmuz): JD Vance yüzde 39 ve Marco Rubio yüzde 38 ile baş başa bir yarış sergilerken, Ron DeSantis yüzde 5'te kalıyor. Kararsızların oranı ise yüzde 9 olarak ölçülüyor.