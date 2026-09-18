ABD Savunma Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın federal kurumların UFO ve UAP kayıtlarını kamuoyuna açmasına yönelik talimatının ardından yürütülen PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters) programı kapsamında yeni belgeleri yayımladı.

Bakanlığın açıklamasına göre son yayımlanan materyaller, daha önceki beş bölümün ardından gelen 6’ncı dosya grubu oldu. Yeni pakette belgelerin yanı sıra video ve görüntüler de yer aldı.

1925'TE UTAH SEMALARINDAKİ GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yeni dosyalardaki en dikkat çekici materyallerden biri, 1952 yılında Utah semalarında bir grup halinde hareket ettiği belirtilen nesnelere ilişkin video görüntüleri oldu.

Belgelerde yer alan görüntülerdeki nesnelerin ne olduğuna ilişkin kesin bir tanımlama yapılmazken, kayıtlar ABD hükümetinin tarihsel UAP arşivleri kapsamında kamuoyuna sunuldu.

ABD Savunma Bakanlığı, PURSUE kapsamında yayımlanan materyallerin çözümlenmemiş vakalara ilişkin olduğunu ve bazı olaylarda yeterli veri bulunmadığı için gözlemlenen fenomenlerin niteliğinin kesin olarak belirlenemediğini belirtiyor.

22 MİLYON DOLARLIK ARAŞTIRMANIN HARCAMA KAYDI

Yeni dosyalar arasında ayrıca 2008 tarihli ve yaklaşık 22 milyon dolarlık bir hükümet araştırmasına ilişkin harcama raporu da bulunuyor.

Söz konusu çalışma, açıklanamayan hava olaylarının araştırılması kapsamında yürütülen hükümet programlarıyla bağlantılı. AAWSAP olarak bilinen program için 2008 döneminde yaklaşık 22 milyon dolarlık kaynak ayrıldığı daha önceki resmi ve kurumsal kayıtlarla da belgelenmişti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yeni materyallerin yayımlanmasının süreceğini açıkladı.

Bakanlık, UAP dosyalarının kademeli olarak kamuoyuna açılmaya devam edeceğini ve yeni bölüm üzerinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İLK PAYLAŞIM MAYIS AYINDA BAŞLAMIŞTI

PURSUE kapsamındaki ilk UAP dosyaları 8 Mayıs 2026'da yayımlandı. Bunu 22 Mayıs, 12 Haziran, 10 Temmuz ve 7 Ağustos'taki yeni dosya grupları izledi. 18 Eylül 2026'da yayımlanan son paketle birlikte kamuoyuna açılan dosyalar 6’ncı bölüme ulaştı.

Pentagon'un yayımladığı belgelerde tarihi UFO/UAP gözlemlerinin yanı sıra askeri personel ve sivillerin ifadeleri, görüntüler, soruşturma kayıtları ve çeşitli resmi raporlar da bulunuyor.