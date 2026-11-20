ABD'de Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi Mali Yönetim ve Denetim Direktörü Asif Khan, Pentagon'un yaklaşık 31 milyar dolar değerindeki 26 milyon F-35 parçasının akıbetine dair güvenilir açıklama yapmamasını eleştirdi. Khan, kayıpların tam boyutunun ve durumunun hâlâ bilinmediğini söyledi.

F-35 savaş uçaklarının yedek parça takibi ve envanter kayıtları hakkında AA'ya konuşan Khan, "Pentagon'un yaklaşık 31 milyar dolar değerindeki 26 milyon F-35 parçasının akıbetine dair güvenilir bir açıklama yapmamayı sürdürmesi hala çözülmemiş ve önemli bir sorundur. Pentagon kayıtları hala hatalı, eksik ve güncel değil. Fiziki envanterler, parçaları yeterince doğrulamıyor. Kayıpların tam boyutu ve durumu ise hala bilinmiyor." dedi.

YAKLAŞIK 17 BİN PARÇA SİSTEMDE KAYITLI DEĞİL

Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisinin 9 Kasım'da yayımladığı raporda, değeri 2,5 milyar dolara çıkabilecek yaklaşık 17 bin F-35 yedek parçasının Pentagon'un sisteminde kayıtlı olmadığı belirtildi.

Raporda, 2019'dan bu yana yapılan denetimlerde envanter yönetiminde çok sayıda eksiklik tespit edildiği, önceki denetimlerde ortaya çıkan sorunların da henüz çözülemediği kaydedildi. Pentagon'un hesap verebilirliği sağlama ve sürdürme konusunda çok az ilerleme gösterdiği ifade edildi.

Khan, kayıtların önemini, "Güvenilir kayıtlar olmadan Pentagon, savaş hazırlığını tamamen destekleyecek kadar yeterli bilgiye sahip olamaz." sözleriyle vurguladı.

UÇUŞ VE BAKIMA ETKİSİ ÖLÇÜLMEDİ

Khan, raporda envanter kaydı eksikliğinin F-35'lerin uçuşunu ya da tadilat sürecini nasıl etkilediğine ilişkin ayrıntı bulunmadığını belirtti. Uzun süreli askeri operasyonların özel olarak değerlendirilmediğini; uçakların hizmet verilebilirliği, bakım süresi ve görev hazırlık oranları üzerindeki etkilerin nicel olarak ölçülmediğini aktardı.

F-35 Ortak Program Ofisinin tam anlamıyla işleyen, olgun bir varlık hesap verebilirlik programı oluşturmadığını söyleyen Khan, mevcut sistemin güvenilir ve gerçek zamanlı bilgi sağlamadığını ifade etti.

Kayıt eksikliğinin F-35 kullanan diğer ülkeleri etkileyip etkilemeyeceği sorulan Khan, "Bu parçaların yeri, sayısı ve durumu hakkında güvenilir bilgilere sahip olmak, ortak havuzun etkin yönetimi açısından önemlidir." dedi.

KONGRENİN DENETİMİNİ DE ETKİLİYOR

Khan'a göre bilgi eksikliği, Kongrenin vergi mükelleflerinin parasının nasıl kullanıldığını denetlemesini de etkiliyor. Güvenilir parça bilgilerinin yalnızca denetim için değil, yönetim ve gözetim açısından da hayati önem taşıdığını belirten Khan, Pentagon ve F-35 Ortak Program Ofisi yöneticilerinin parçaların yeri, miktarı, durumu ve değeri hakkında eksiksiz bilgiye ihtiyaç duyduğunu söyledi.