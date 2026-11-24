ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), insansız hava aracı (İHA) üretimini artırmak amacıyla aralarında General Motors'un da bulunduğu önde gelen otomotiv üreticileriyle görüştüğü öne sürüldü. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Pentagon, azalan insansız sistem stoklarını artırmak için ABD'li otomotiv şirketlerine yöneliyor. Kaynaklar, henüz herhangi bir anlaşmanın sonuçlanmadığını belirtti. Trump yönetimi yetkililerinin otomotiv sektöründeki yöneticilerden şimdiye kadar “karışık tepkiler” aldığını aktardı. Habere göre anlaşmaya varılması halinde otomotiv şirketleri, İHA üreticilerine parça tedarik edecek.

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