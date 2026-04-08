İçecek sektöründe taşlar yerinden oynuyor. Küresel piyasa verileri, yıllardır Coca-Cola’nın en büyük rakibi olarak görülen Pepsi’nin tahtının, Çin merkezli bir dev tarafından devralındığını gösteriyor.

Companiesmarketcap tarafından paylaşılan güncel veriler, Coca-Cola ile rekabet edebilen ve zirveyi zorlayan asıl gücün Uzak Doğu'dan geldiğini ortaya koydu.

Sektörün zirvesinde yer alan Coca-Cola, piyasa değeriyle liderliğini sürdürürken, onu listenin ikinci sırasında Çinli içecek devi Kweichow Moutai takip ediyor. PepsiCo ise bu dev yarışta üçüncü sıraya gerileyerek dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli içecek firmaları şöyle sıralandı:

1- Coca-Cola, 330 milyar dolar, ABD

2- Kweichow Moutai, 265 milyar dolar, Çin

3- PepsiCo, 214 milyar dolar, ABD

4- Anheuser-Busch Inbev, 138 milyar dolar, Belçika

5- Starbucks, 102 millyar dolar, ABD

6- Monster Beverage, 70 milyar dolar, ABD

7- Nongfu Spring, 68 milyar dolar, Çin

8- Wuliangye Yibin, 58 milyar dolar, Çin

9- Ambev, 45 milyar dolar, Brezilya

10- Heineken, 43 milyar dolar, Hollanda