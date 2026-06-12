Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), bu yıl 19’uncu kez İstanbul Belgesel Günleri’ne ev sahipliği yapacak…

Bugün Pera Müzesi Oditoryumu’nda başlayacak olan programda göç, hafıza, aidiyet, kadınların tanıklığı, ekolojik yıkım ve adalet arayışı etrafında şekillenen birbirinden çarpıcı yapımlar yer alacak… 28 belgeselden oluşan seçki, kişisel hikayelerle toplumsal belleği yan yana getirirken, bugünün dünyasında aidiyet, sınır, hafıza, dayanışma ve direniş kavramlarını yeniden düşünmeye davet edecek.

HAFIZANIN İZLERİ

Bugün 19.30’da düzenlenecek açılış töreninde, dört kısa filmden oluşan bir seçki gösterilecek. İşte bu çarpıcı yapımlardan biri... Pegah Ahangarani ve Mohammadreza Farzad imzalı “Ben Yerde Ölürken” 2009 yazında İran’da seçim hilelerine tepki olarak başlayan Yeşil Hareket’in arşiv görüntüleri üzerinden kaosu, dayanışmayı ve kayıp duygusunu izleyiciye taşıyor.

GÖÇ VE AİDİYET

Olga Haldız’ın “Çimler” adlı filmi ise savaş nedeniyle Kharkiv’den İstanbul’a gelen Elina ile Rusya’dan ayrılan Olesya’nın, kayıp evlerin, parçalanmış anıların ve yeni bir dil arayışının ortasında kurdukları dostluğu görünür kılıyor.

AİLE BELLEĞİ

Programda aile belleği, azınlık deneyimleri ve geçmişle yüzleşme etrafında şekillenen yapımlar da öne çıkıyor.

Bu belgesellerden biri yönetmen koltuğunda Aylin Kızıl’ın oturduğu “Fotoğrafımızı Çekin…” Film, Diyarbakır İçkale’de geçmiş ve bugünün üst üste binen katmanlarını fotoğraf aracılığıyla yeniden okuyor.

KADINLARIN MÜCADELESİ

Kadınların yaşam deneyimleri, kuşaklar arası aktarım ve feminist mücadele, seçkinin güçlü damarlarından birini oluşturuyor...

Nalin Acar ve Adar Taş’ın “Hikayemin Neresindeyim?” filmi bunlardan biri…

Film, iki farklı şehirde yaşayan ailelerde kadınların hayat hikayelerine, toplumsal cinsiyet rolleriyle şekillenen özel ve kamusal alan ayrımını aşarak bakıyor.

TOPLUMSAL GERÇEKLER

Programda gündelik hayatın içinden toplumsal meselelere bakan yapımlar da yer alıyor. Bu yapımlarda Volkan Üce’nin“2 Metrekare” belgeseli dikkat çekiyor. Film; Belçika’da yaşayan Türklerin cenaze süreçleri üzerinden iki memleket arasındaki hayatve ölüm algısını, bürokratik absürtlükler ve aidiyet mesele