Walmart, önümüzdeki yıllarda 150’den fazla yeni mağaza açmayı planlasa da mevcut piyasa koşulları nedeniyle mağaza ağını sürekli olarak gözden geçiriyor. Şirket, bazı bölgelerde mağaza yoğunluğunun kârlılığı olumsuz etkilediğini ve iç rekabete yol açtığını belirterek, stratejik bir dönüşüm yapma kararı aldı.

Bu doğrultuda, 2025 yılında California ve Georgia eyaletlerinde bazı mağazalar kapatılacak. Şirket, bu kapanmaların bir geri adım olmadığını, aksine uzun vadeli büyüme hedeflerine daha sağlam bir şekilde ilerlemek için yapıldığını vurguluyor.

MAĞAZALARI NEDEN KAPATIYORLAR?

Walmart, mağazalarının performansını belirlerken nüfus yoğunluğu, yerel rekabet, tüketici alışkanlıkları, lojistik avantajlar ve işletme maliyetleri gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyor. Özellikle California gibi mağaza yoğunluğunun fazla olduğu eyaletlerde, düşük verimli mağazaların kapatılmasıyla kaynakların daha stratejik noktalara yönlendirilmesi hedefleniyor.

Walmart’ın son dönemde kapattığı mağazalar arasında şu noktalar öne çıkıyor:

Dunwoody, Georgia (Ashford Dunwoody Road)

Marietta, Georgia (Roswell Road)

Towson, Maryland (1238 Putty Hill Ave.)

Columbus, Ohio (3579 S. High St.)

Milwaukee, Wisconsin (7025 W. Main St.)

Aurora, Colorado (10400 E Colfax Ave.)

California, Walmart’ın en yoğun mağaza ağına sahip olduğu eyaletlerden biri. Ancak, şirket bu bölgede San Diego, El Cajón, West Covina, Fremont ve Granite Bay gibi şehirlerdeki mağazalarını kapatma kararı aldı. Bunun nedeni, eyaletteki yoğun rekabet ve tüketici davranışlarının değişmesi olarak gösteriliyor.