ABD'de perakende sektöründe sular durulmuyor. Son iki yılda art arda gelen iflas dalgası, yüzlerce mağazanın kapanmasına ve sektörün köklü isimlerinin sahneden çekilmesine neden oldu.

Artan enflasyon, sürdürülemez hale gelen kira bedelleri, yükselen borç faizleri ve perakende hırsızlıklarındaki artış, dev zincirleri birer birer çöküşe sürükledi. Party City, Big Lots, Joann, Forever 21 ve son olarak Rite Aid, bu dalganın en büyük kurbanları arasında yer aldı.

İKİ YIL İÇİNDE İKİNCİ İFLAS BAŞVURUSU, 700 MAĞAZA KAANDI

Parti ve kutlama ürünleriyle bilinen Party City, yalnızca iki yıl içinde ikinci kez iflas başvurusu yaptı.

21 Aralık 2024’te iflas koruması talebinde bulunan şirket, 2025 yılı boyunca 700’den fazla mağazasını kapatma sürecine girdi.

Şirketin tamamen ortadan kaybolmadığı görülse de, sadece 26 yerel franchise mağazası hâlen faaliyet gösteriyor.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI 1300'DEN FALZLA MAĞAZA TASFİYE EDİLDİ

Ev ürünleri zinciri Big Lots, 9 Eylül 2024’te iflas başvurusunda bulunarak varlıklarını 760 milyon dolarlık bir teklif karşılığında Nexus Capital Management’a satmak istedi.

Ancak bu anlaşma Aralık ayında çöktü. Bunun üzerine şirket, 1.392 mağazasını tasfiye etme kararı aldı.

Ardından, 27 Aralık’ta Gordon Brothers Retail Partners ile anlaşmaya vararak mağazaların, dağıtım merkezlerinin ve fikri mülkiyetlerin diğer perakendecilere devredilmesini sağladı.

Bu süreçte Variety Wholesalers’a 400 mağazaya kadar satış yapılması da planlandı.

21 BÜYÜK ZİNCİR İFLAS ETTİ

2025 yılı, Joann ve Forever 21 gibi diğer büyük zincirlerin de iflas ettiği yıl oldu. Kumaş ve el işi ürünleri satan Joann, 15 Ocak’ta iflas sürecine girdi. Gençlere yönelik moda zinciri Forever 21 ise 16 Mart’ta altı yıl içinde ikinci kez iflas başvurusunda bulundu. Bu süreçte 350’den fazla mağaza kapatıldı.

Ancak en dikkat çekici gelişmelerden biri, eczane zinciri Rite Aid’in çöküşü oldu. İlk iflasını 15 Ekim 2023’te açıklayan şirket, 2 bin 100 mağazasının 800’ünü kapattıktan sonra yeniden yapılandırmaya gitmişti. Ancak bu süreç de başarılı olamadı. 5 Mayıs 2025’te, "New Rite Aid LLC" adıyla ikinci kez iflas başvurusu yapıldı ve kalan yaklaşık bin 240 mağazanın tamamının kapatılacağı duyuruldu.

18 Temmuz’da mahkemeye sunulan 12. ek kapanış bildirimine göre, Rite Aid kalan 17 mağazasını daha kapatmak için onay istedi. Böylece toplam kapanan mağaza sayısı 1.219’a ulaştı. Şirketin yalnızca 21 mağazası açık kalmış durumda ve önümüzdeki haftalarda yeni kapanış başvuruları bekleniyor.

Son bildirime göre kapanacak mağazalar Washington (10), New York (2), Oregon (2), Maryland (1), New Hampshire (1) ve Ohio (1) eyaletlerinde bulunuyor. Rite Aid’in bugüne kadar 15 eyalette 1.202 mağazayı kapsayan 12 ayrı kapanış bildirimi sunduğu biliniyor.