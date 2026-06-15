Spor dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olan 2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken, perakende ve gıda devleri milyar dolarlık tüketici pazarından pay alabilmek için kampanyalarına hız verdi.

Numerator araştırma şirketinin verilerine göre, organizasyon süresince tüketicilerin 7,5 milyar dolarlık harcama yapması öngörülüyor. Kış Olimpiyatları'nın 7,2 milyar dolarlık hacmini aşan ancak 11,5 milyar dolarlık Super Bowl ekonomisinin gerisinde kalan bu rakam, özellikle ABD pazarında faaliyet gösteren markalar için büyük bir ticari potansiyel barındırıyor.

İKİ DEVİN KAMPANYA YARIŞI

Küresel markalar turnuvanın yaratacağı etkileşimi satışlara yansıtmak amacıyla hazırlıklarını tamamlarken, perakende devi Walmart ve hızlı tüketim zinciri McDonald's şimdiden geniş çaplı kampanyalarını duyurmaya başladı. Her iki marka da farklı hedef kitlelere yönelik promosyon anlaşmalarıyla pazar payını artırmayı hedefliyor.

WALMART'TAN FUTBOLA YENİ NESİL YATIRIM

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük perakende zincirlerinden Walmart, turnuva öncesinde ABD'nin en üst düzey futbol ligi olan Major League Soccer (MLS) ile geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında stadyum içi etkinlikler, mağaza içi tanıtımlar ve özel olarak kurulan "Walmart.com/Soccer" dijital platformu üzerinden taraftarlara lisanslı ürün ve maç günü deneyimleri sunulacak.

Reklam sektörü analiz platformu Ad Age'e göre, finansal disipliniyle bilinen Walmart'ın bu hamlesi stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre, MLS ile yapılan bu anlaşma, diğer köklü spor liglerine oranla daha düşük maliyetle daha yüksek görünürlük sağlama potansiyeli taşıyor. Kuzey Amerika'da en genç ve çeşitli taraftar kitlesine sahip olan futbola yönelen Walmart, bu yatırımla sadece turnuva dönemi için değil, sporun ABD'deki geleceğine yönelik uzun vadeli bir planlama yapıyor.

MCDONALD'S ÖZEL KOLEKSİYONLARLA DÖNÜYOR

Dünya Kupası sponsorluklarının deneyimli ismi McDonald's ise organizasyona, kendi geleneksel satış stratejisiyle uyumlu özel menüler ve koleksiyon ürünleriyle katılıyor. Şirket, turnuvaya özel olarak altın renkli ambalaja sahip "2026 FIFA Dünya Kupası Menüsü"nü satışa sunuyor.

Kampanyanın en dikkat çeken bölümünü ise koleksiyon bardakları oluşturuyor. Menüleri tercih eden tüketiciler; David Beckham, Ronaldinho, Christian Pulisic, Thierry Henry, Lamine Yamal ve Son Heung-Min gibi dünyaca ünlü yıldızların tasvir edildiği 9 farklı koleksiyon bardağından birini edinebilecek. Ek olarak çocuklar için hazırlanan Happy Meal menülerinde, ev sahibi üç ülkeyi temsil eden 23 farklı "Squishmallows" pelüş oyuncağı dağıtılacak. Şirket, bu satışlardan elde edilecek gelirin bir kısmını Ronald McDonald House (Çocuk Vakfı) bünyesindeki ailelerin desteklenmesi için kullanacağını açıkladı.