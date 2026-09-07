İngiltere genelinde yüzlerce noktada faaliyet gösteren zincirin yalnızca eylül ayında 19 mağazasının kapılarını kapatması bekleniyor. Bazı şubelerde yüzde 50'ye ulaşan kapanış indirimleri uygulanırken internet satışlarında belirli ürünlerin fiyatı 2 sterline kadar düştü. Bazı ürünlerde ise indirim oranları yüzde 75'e ulaşıyor.

150 MAĞAZAYA KADAR KAPANABİLİR

TG Jones'un yaşadığı süreç, WHSmith'in cadde mağazalarını 2025 yılında yatırım şirketi Modella Capital'a satmasının ardından başladı. Satışın ardından mağazalar TG Jones adı altında yeniden markalandı. Zincirin kitap, kırtasiye, oyuncak ve çeşitli günlük tüketim ürünleri satan yüzlerce şubesi bulunuyor.

Ancak şirket beklenen toparlanmayı sağlayamayınca kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı hazırlandı. Temmuz ayında mahkemenin de onay verdiği plan doğrultusunda 150'ye kadar mağazanın kapatılmasına, kalan bazı şubelerde ise kira maliyetlerinin ciddi şekilde düşürülmesine karar verildi. Zincirin yaklaşık 450 mağazadan 300 civarında şubeye kadar küçülmesi bekleniyor.

ÜRÜNLERİ İNDİRİMLE SATIYORLAR

Kapanış kararı verilen mağazalarda stokların eritilmesi için indirim kampanyaları başladı. Bazı şubelerde ürünler yüzde 50 indirimle satılırken çevrim içi mağazada kitap, kırtasiye, oyuncak ve hediyelik eşyalarda farklı oranlarda indirim uygulanıyor. Bazı ürünlerin fiyatı 2 sterline kadar inerken belirli sezonluk ürünlerde indirim yüzde 75'i buluyor.

Şirketin küçülmesinin arkasında zayıf satış performansı ve yükselen işletme maliyetleri bulunuyor. Yeniden yapılandırmayla zarar eden mağazaların kapatılması ve kalan şubelerle daha küçük bir mağaza ağı oluşturulması hedefleniyor. Kapanışların eylül ayının ardından ekim ayında da devam etmesi bekleniyor.

Bu süreç yalnızca eski WHSmith cadde mağazalarını kapsıyor. Havalimanları ve tren istasyonlarındaki WHSmith mağazaları TG Jones'tan ayrı olarak faaliyet göstermeye devam ediyor ve kapanış planından etkilenmiyor.